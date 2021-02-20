أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الفقيه

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الفقيهبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي حسين الفقيه، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالكفاح والعمل والعطاء تجاه وطنه ومجتمعه..

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وعطائه الاجتماعي الزاخر بالأعمال الخيرة وإصلاح ذات البين على مستوى قبيلته والمنطقة في مديرية الحداء محافظة ذمار.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للقيادي المؤتمري الشيخ علي علي حسين الفقيه مستشار محافظة صنعاء واخوانه وأل الفقيه كافة وابناء قبيلة الفقيد جميعا في بني اسلم ثوبان مديرية الحداء محافظة ذمار في هذا المصاب..

وأبتهل إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".