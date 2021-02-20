العراق: اعتقال إرهابى وتدمير 4 صورايخ فى نينوى وكركوك

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "السومرية نيوز"، قالت الدفاع العراقية فى بيان لها، إنه "تأكيدًا لجهودها المتضمنة فى ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابى وخلاياه النائمة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الثامنة، وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين فى منطقة (K1) بمحافظة كركوك، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
كما تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة العشرين، وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة 66، من العثور على 4 صواريخ مختلفة الأحجام محلية الصنع، وقنبرة هاون من عيار 120 ملم فى غرب نينوى، فيما قامت المفارز الهندسية بتدمير المواد فى موقعها.
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