جيفرى: سياسات أردوغان التصادمية نقلت تركيا من صفر أزمات إلى صفر حلفاء

جدة - نرمين السيد - أكد المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جيمس جيفرى، أن تركيا تحولت فى العقد الأخير من صفر أزمات إلى صفر حلفاء بسبب السياسات التصادمية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى أن أردوغان انتهج سياسات تصادمية أضرت ببلاده.





وبحسب التصريحات التى نقلتها صحيفة "زمان" التركية، أوضح جيفرى أن "العلاقات بين تركيا وروسيا ليست بالوردية بل علاقة معقدة"، لافتًا إلى أن موسكو "اضطرت للتراجع خطوات فى 3 ملفات كبرى هى إدلب، وليبيا، وقره باغ"، بسبب تركيا.

وأشار جيفرى إلى أن الرئيس رجب أردوغان رفع شعار "صفر مشاكل مع الدول"، خلال السنوات العشر الأولى من القرن الحادى والعشرين، ولكنه انتقل إلى حالة أكثر تصادمية واستبدادية فيما بعد، الأمر الذى أضر ببلاده كثيرًا.

وشدد الدبلوماسى الأمريكى على أنه بسبب سياسات أردوغان فى العقد الأخير، تحولت تركيا من صفر أزمات إلى صفر حلفاء، مضيفًا أنه فى حالة عدم استعداد أنقرة لتقديم تنازلات بخصوص أزمة "اس 400" الروسية، فلن يكون هناك علاقة مثمرة بين الطرفين.

كما أشار جيفرى أن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، تختلف عن الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب، موضحًا أن العديد من الأشخاص فى الإدارة الجديدة يشعرون باستياء تجاه أردوغان وسياساته.