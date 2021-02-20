سوريا تنفى أى صحة لوجود صفقة لقاحات مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - نفت مصادر إعلامية فى سوريا، اليوم السبت، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن "وجود بند سرى فى عملية التبادل التى انتهت بتحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلى، إلى جانب المناضلة نهال المقت.





ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر إعلامى سورى، إن "ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند فى عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال الإسرائيلى هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا، وتشويه الجانب الوطنى والإنسانى للعملية".

وشدد المصدر على أن "سوريا كانت واضحة فى تعاملها مع عملية التبادل التى أسفرت عن تحرير 3 من أسراها، وأن وسائل الإعلام التى تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلى ومنحه صفات إنسانية يفتقدها بدليل احتلاله الأرض العربية وتشريد شعبها ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطينى والسورى واللبنانى".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت عن مصادر إن اتفاقًا سريًا تم إتمامه بين سوريا وإسرائيل أمس الجمعة، فى إطار صفقة التبادل، وحظر المراقب العسكرى نشر تفاصيلها، لكنه قد يخص اللقاحات المضادة لعدوى "كوفيد19".

وكانت سوريا أفرجت عن فتاة إسرائيلية اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضى السورية، حيث تم اعتقالها، فيما أطلق الإسرائيليون بدورهم سراح راعاة غنم سوريين محتجزين لديها.