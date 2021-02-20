سوريا: انفجار عبوة ناسفة وسط سوق البصيرة فى دير الزور

جدة - نرمين السيد - انفجرت عبوة ناسفة فى سوق مدينة البصيرة السورية، اليوم السبت، حيث وضعها مجهولون أمام أحد المحال التجارية فى وسط سوق المدينة التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فى ريف دير الزور السورى.





وبحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان، أسفر الانفجار عن إصابة 3 أشخاص بجروح، فى حصيلة أولية، إضافة إلى احتراق دراجة نارية كانت بالقرب من موقع الانفجار. كما أشارت مصادر المرصد السورى إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الحمادى بمدينة البصيرة، فيما فرضت قوات سوريا الديمقراطية طوقًا أمنيًا حول المستشفى، وسط معلومات حول وصول مزيد من الجرحى، بعضهم فى حالة خطرة.

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