عسكري أمريكي رفيع المستوي يزور دولة خليجية.. ما السبب؟

أفادت وكالة الأنباء العمانية، بقيام الفريق أولكينيث ماكينزي القائد العام للقيادة الوسطى الأمريكية والوفد المرافق بزيارة قاعدة خصب الجوية وقاعدة مسندم البحرية بمحافظة مسندم.
يأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها القائد العسكري الأمريكي رفيع المستوي والوفد المرافق له إلى سلطنة عمان.
وأشارت الوكالة البحرينية الي ان القائد العسكري الأمريكي استمع خلال الزيارة لإيجاز مشترك لعدد من العمليات التي تقوم بها القوات في هاتين القاعدتين.
وبينت الوكالة إن مهام القاعدتين تتضمَّن عمليات البحث والإنقاذ ومراقبة وتنسيق عبور السفن وناقلات النفط العالمية وإرشادها عبر مضيق هرمز الاستراتيجي والأدوار والإسناد التنسيقي المشترك تجاه تأمين خطوط الملاحة الدولية.
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