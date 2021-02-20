عودة للوراء.. السعودية تغلق مساجد لمكافحة كورونا

أصدرت وزارة الشئون الإسلامية السعودية اليوم، السبت، قرارا بإغلاق 7 مساجد مؤقتًا في منطقة الرياض بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين.



وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، بلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 13 يوما 105 مساجد، تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.



يأتي ذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم بحسب القرار الصادر من الوزارة السعودية.

كانت الصحة السعودية، أعلنت اليوم، السبت، عن تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و3 حالات وفاة جديدة.

وقالت الصحة السعودية إنها سجلت 382 حالة شفاء من الفيروس في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث الإصابات برصيد 171 إصابة، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ 53 إصابة.



وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة حتى اليوم إلى 374 ألفا و691 إصابة بالفيروس، وإجمالي الوفيات 6457.

وأضافت الصحة السعودية أن التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية أسفر عن ارتفاع الحالات الحرجة في السعودية إلى 510 حالات.