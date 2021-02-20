عاجل: قرارات وزارة التعليم العالي بخصوص الفصل الدراسي الثاني والامتحانات

اجتمع المجلس الأعلى للجامعات منذ قليل في اجتماعه الدوري لبحث قرارات وزارة التعليم العالي بخصوص الفصل الدراسي الثاني وآلية استمرار الدراسة وإجراء أعمال الامتحانات وذلك برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة

أكد المجلس في اجتماعه صباح اليوم السبت الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢١ على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير، وذلك تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء الذي كان قد أجل أعمال الامتحانات لبعد إجازة الفصل الدراسي الأول ثم قام بتمديد الأجازة أسبوعاً إضافياً للاستعداد للامتحانات، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

وقد شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المعاونة والعاملين بالجامعات طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية، كما شدد المجلس في اجتماعه على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وضرورة تفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وزارة التعليم العالي تؤكد على تطبيق نظام التعليم الهجين في الفصل الدراسي الثاني

وأكد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه على تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري وهو يعني (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) ، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس بالكليات ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

ووافق المجلس على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

ضوابط الاعتذار عن الامتحانات طبقا لقرارات وزارة التعليم العالي

كما وافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقريرالطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.

فيديو جراف يوضح قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي تنظم الامتحانات المؤجلة بالجامعات والمعاهد للفصل الدراسي الأول