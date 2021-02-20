توكلنا: 8 أسباب لظهور اللون الرمادي في حساب المستفيد

أعلن تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة انه يوجد ثمانية أسباب لظهور اللون الرمادي في حساب الشخص الذي يقوم بالتسجيل في التطبيق، وأعلن التطبيق خلال موقع التواصل الإجتماعي تويتر ردا على استفسار مواطن فيما يخص ذلك الموضوع، أن ظهور اللون الرمادي يدل على وجود مشكلة في التطبيق ويعود سبب ظهور تلك المشكلة إلى:

انقطاع اتصال الإنترنت.

تعطل خدمة تحديد الموقع GPS.

عدم منح صلاحية دائمة لمشاركة الموقع.

تفعيل اتصال VpN.

تواجد تطبيقات لتغيير الموقع الجغرافي.

وجود جلربيك للآيفون، وروت الأندرويد.

عدم تحديد مكان السكن.

عدم تحديث التطبيق.

وقال المواطن خلال استفساره عن ما حدث، أن اللون الرمادي ظهر بحسابه في توكلنا رغم أنه محصن، فما سبب حدوث ذلك وما دلالته؟

ومن الجدير بالذكر أن اللون الأخضر الغامق يرمز ظهوره إلى أن المستخدم محصن، أما ظهور اللون الأخضر يرمز إلى أن المستخدم لم تثبت إصابته أو أنه كان مختلط أو مصاب وأنه تم فحصه جيدا مرة أخرى وتم إثبات سلامته، واللون البرتقالي يكون للشخص المخالط، واللون البني للشخص المصاب، واللون الأزرق يدل أن المستخدم قادم من السفر، أما اللون البنفسجي يدل أن المستخدم إما قادم من إحدى الدول المنتشر بها فيروس كورونا أو إحدى الدول التي سجلت فيها حالات من الفيروس المتحور، أما ظهور اللون الرمادي فيوضح أن المستخدم غير معروف.