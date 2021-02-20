تسجيل دخول بنك التنمية الاجتماعية للأفراد وأهم الخدمات الالكترونية

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك ومنها التمويل الخاص بالأسرة والزواج وترميم المنزل، وتمويل آهل وكنف وغيرها، يتم من خلال حساب المستفيد على الموقع ولذلك لابد من إنشاء حساب على موقع بنك التنمية حتى يتمكن من التقديم على واحد من هذه المبادرات، سوف نتعرف على خطوات إنشاء حساب على موقع بنك التسليف وخطوات الدخول على تمويل بنك التسليف.

تسجيل دخول بنك التنمية الاجتماعية

يتم الدخول على بنك التنمية الاجتماعية من خلال بيانات الحساب التي تم التسجيل بها على الموقع والتي تشمل الاسم أو رقم الهوية وكلمة السر ثم الضغط على تسجيل الدخول:

التوجه إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية على الإنترنت.

من خلال رمز الرجل على الصفحة الرئيسية يتم الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة بيانات المستفيد وهي الاسم وكلمة السر

الضغط على تسجيل الدخول. وتصفح المبادرات المتوفرة على الموقع.

تسجيل حساب على موقع بنك التنمية الاجتماعية

يتمكن الراغبين في الحصول على واحد من أنواع التمويل المتنوعة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية من تسجيل حساب على الموقع الإلكتروني من أجل سهولة التقديم على التمويل حيث تعتبر هي الوسيلة الوحيدة للتقديم خلال هذه الفترة من انتشار جائحة كورونا ويمكن التسجيل من خلال التالي:

الانتقال إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

الضغط على تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية

اختيار تسجيل مستخدم جديد

الانتقال إلى كتابة البيانات المطلوبة ومنها البيانات الشخصية.

بيانات الراتب وجهة العمل، وبيانات التواصل من الهاتف والبريد الإلكتروني.

التأكد من صحة البيانات والضغط على تسجيل.

كما يوفر البنك إمكانية الدخول على الموقع من خلال بيانات النفاذ الوطني الموحد.

أنواع قروض بنك التسليف والشروط المطلوبة

يتيح بنك التسليف خدمة مميزة وهي إمكانية حجز موعد بنك التنمية الاجتماعية للاطلاع على أنواع القروض ومعرفة شروطها وقيمة التمويل المتاح، وسوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال:-

ومن أهم الشروط العامة المطلوبة للحصول على هذه القروض:-

أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية. ألا يكون مديون للبنك في أي قرض آخر. الانتظام في سداد أقساط القروض. تقديم الضمانات المطلوبة لكل قرض. تقديم المستندات المطلوبة المحددة في اللائحة الخاصة بالبنك. توافر الشروط الخاصة لكل نوع من أنواع القروض المطلوبة. الحد الأعلى للراتب الشهري للمتقدم بالطلب هو 12,000 ريال سعودي. أقصى قيمة للقرض تصل إلى 602 ألف ريال سعودي.

كما يمكنك التواصل مع بنك التسليف من خلال الرقم الموحد بنك التنمية الاجتماعية لمعرفة المزيد من التفاصيل أو للاستفسارات والشكاوى 920008002.