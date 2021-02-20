العراق.. إصابات كورونا في تزايد خطير

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، لـ"دوت الخليج"، السبت، أن إصابات كورونا في العراق تشهد تزايدا خطيرا.

وذكر البدر في حديث لـ"دوت الخليج" أنه جرى تسجيل إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة.

وناشدت وزارة الصحة العراقيين بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان صادر السبت، ذكرت الوزارة: "يستمر تصاعد الإصابات بشكل سريع للأيام الأخيرة إضافة إلى تسجيل إصابات شديدة في الأطفال والأعمار الشابة وهذا ما يحدث لأول مرة وهو مؤشر لانتشار السلالة الجديدة المتحورة والتي تمتاز بسرعة انتشار العدوى والشدة المرضية بنفس الوقت".

وشددت الوزارة على أن "التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية وعدم تنفيذ القرارات التي صدرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يعرض مؤسساتنا الصحية إلى خطر فقدان السيطرة على استيعاب عدد الإصابات المتزايد مما يؤدي إلى زيادة بالوفيات".

وقبل أيام قليلة، أعادت اللجنة العليا للسلامة الوطنية في العراق فرض الحظر الجزئي مجددا في البلاد، بعد أن وصل الوضع الوبائي في البلاد إلى حد مقلق.

كما تقرر فرض غرامات على كل فرد لا يرتدي الكمامة، إلى جانب إجراءات وقائية شملت منع التجمعات.

وسجل العراق أكثر من 661 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو 13 ألف حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهز الـ614 ألفا.