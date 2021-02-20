روسيا تسجل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 8"

أعلنت روسيا، السبت، أن علماءها اكتشفوا أول حالة عدوى بسلالة "إتش 5 إن 8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر، وأبلغوا منظمة الصحة العالمية بذلك.

وقالت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، في تصريحات بثها التلفزيون: "تم إرسال المعلومات حول أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 8) في العالم لدى البشر إلى منظمة الصحة العالمية"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوبوفا قولها، إن خبراء مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، اكتشفوا المادة الجينية للسلالة المذكورة لدى سبعة من موظفي مصنع دواجن يقع جنوب البلاد، والذي تم رصد تفشي إنفلونزا الطيور فيه أواخر العام الماضي.

وأشارت بوبوفا إلى أن هذه تعد أولى حالة لتسجيل إصابة البشر بسلالة "إتش 5 إن 8" في العالم، مضيفة أن هذه السلالة ليست قادرة حتى الآن على الانتقال من شخص إلى آخر، لكن استمرار تحورها قد يؤدي إلى ذلك.

وأوضحت بوبوفا أن موسكو أبلغت منظمة الصحة العالمية بهذه الحالة "قبل أيام، بمجرد أن تأكدنا تماما من نتائجنا"، مشيرة إلى أن الحالة انتقلت من الطيور، وما من شيء يشير إلى انتقال العدوى بين البشر حتى الآن، حسبما نقلت "رويترز".

جدير بالذكر أن سلالة أخرى من إنفلونزا الطيور، هي "إتش 5 إن 1" قد انتقلت سابقا إلى البشر.