روسيا : أعمال الناتو العدوانية تدفعنا لتكثيف أنشطة الحماية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أضاف المتحدث باسم الكرملين فى تصريح صحفى، اليوم السبت، أن "الناتو يعتبر روسيا خصما، ويقوم باستمرار بتحريك بنيته التحتية العسكرية وبنشر معداته العسكرية بالقرب من حدودنا".

وتابع بيسكوف "لذلك، يجبرنا الناتو باستمرار على تكثيف إجراءاتنا لحماية أنفسنا من الإجراءات العدوانية للحلف".

وقال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، فى كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس الجمعة، إن روسيا تحاول إضعاف حلف شمال الأطلسى والمشروع الأوروبى".