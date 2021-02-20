إيران ترفض العودة الكاملة للاتفاق النووى قبل رفع كافة العقوبات

جدة - نرمين السيد - أعلنت إيران، اليوم السبت، السماح بمواصلة رقابة الوكالة الدولية للطاقة، لكنها ستوقف التفتيش المفاجئ، مؤكدة رفضها العودة الكاملة للاتفاق النووى قبل رفع جميع العقوبات، واستئناف تصدير النفط.





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