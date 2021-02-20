الادعاء الفرنسي: دوافع طالب اللجوء السوداني الذي قتل مسئول الهجرة لم تكن إرهابية‎

قالت ممثلة الادعاء في مدينة باو جنوب فرنسا، اليوم السبت، إن دوافع طالب اللجوء السوداني الذي طعن موظفا في مركز لاستقبال المهاجرين فأرداه قتيلًا، أمس، لم تكن إرهابية.

وأضافت أن اثنين من موظفي المركز اعتقلا المهاجم بعد الواقعة.

وكان لاجئ سوداني طعن موظفا فرنسيا بإدارة الهجرة حتى الموت، أمس الجمعة، في مدينة باو الجنوبية، بعد أن أبلغه بأن طلبه للجوء قد تم رفضه.