أعلن قصر الكرملين الروسي، اليوم السبت، أن حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، يجبر روسيا على تكثيف عملها للتصدي إلى الإجراءات العدائية التي يمارسها الحلف.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "حلف الناتو يعتبر روسيا عدوًا ويحرك بنيته العسكرية ويعمل على تعزيزها باستمرار بالقرب من حدودنا"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وأضاف: "لذلك فإن الناتو يجبرنا باستمرار على تعزيز إجراءاتنا للتصدي لإجراءاته العدائية".
جاء ذلك بعد اتهام الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، روسيا والصين بمحاولتهما إعادة كتابة الخرائط الدولية لمصلحتيهما.
وقال ستولتنبرج في كلمة له بمؤتمر ميونخ للأمن، إنه يجب التعاون بين أمريكا وأوروبا لمواجهة نفوذ روسيا والصين، والتحديات الأخرى المشتركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تكشف عن تعرض حدودها لتهديد عسكري من جانب حلف الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.