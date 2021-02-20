أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدة

دوت الخليج -

قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدة

واصلت قوى العدوان خروقاتها بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدةواصلت قوى العدوان خروقاتها بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 114 خرقاً بينها محاولة تسلل غرب حيس واستحداث تحصينات قتالية في التحيتا وقرب شارع الـ50. ومن بين الخروقات ثلاث غارات لطيران تجسسي على حيس وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمدينة والفازة والجبلية والدريهمي والجاح. ونفذت قوى العدوان 13 خرقًا بقصف مدفعي و82 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة وأكد المصدر إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة. وأشار إلى أن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



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