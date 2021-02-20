روسيا.. قتلى جراء انهيار ورشة في مصنع تابع لشركة ”نورنيكل” في نوريلسك 

لقي ثلاثة عمال الليلة الماضية مصرعهم جراء انهيار ورشة في مصنع تخصيب تابع لشركة "نورنيكل" للتعدين وصهر النيكل والبلاديوم في مدينة نوريلسك الروسية الواقعة بمنطقة سيبيريا.

وحسب البيانات الرسمية، كان ثمانية أشخاص داخل الورشة لحظة انهيارها، ونجا اثنان منهم وخرجا من تحت الأنقاض بأنفسهم، فيما انتشل رجال الإنقاذ أربعة آخرين، توفى أحدهم لاحقا خلال نقله إلى المستشفى.

واكتشف رجال الإنقاذ جثتي العاملين المتبقين لاحقا تحت الأنقاض.

ووقع الانهيار على مساحة تصل ألف متر مربع، وشارك في عملية الإنقاذ التي استمرت لساعات عديدة 213 شخصا و19 آلة.

وفتحت نيابة إقليم كراسنويارسك تحقيقا جنائيا في الحادث، وكشفت، حسب المعطيات الأولية، أن مشاكل تهدد بانهيار المبنى قد اكتشفت سابقا.

من جانبه، أقر صاحب مصنع "نورنيكل"، فلاديمير بوتانين، بأن الحادث المأساوي حصل بسبب انتهاكات جسيمة لمعايير السلامة، مؤكدا أن مدير المصنع أوقف عن العمل وتنوي الشركة مضاعفة الجهود الرامية لمنع مثل هذه الحوادث.