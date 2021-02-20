أعلنت شركة "نورد ستار" الروسية للطيران، اليوم السبت، بدء تنفيذ رحلات جوية من مطار "بلاتوف" الدولي، إلى القاهرة.
وبحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، فإن الشركة ستنفذ رحلة جوية أسبوعيًا إلى القاهرة حتى نهاية شهر مارس، عبر طائرات من طراز "بوينج - 737 - 800".
ونوهت الوكالة إلى أن الرحلة الجوية التي ستنفذها الشركة أسبوعيًا ستكون يوم السبت من كل أسبوع، على أن تصل الرحلة في 1:20 بالتوقيت المحلي.
وأضافت الوكالة أن تذاكر رحلات السفر إلى مصر باتت متوفرة على موقع الشركة، ويمكنهم أيضًا استخدام مطار موسكو للسفر إلى القاهرة، عبر رحلات الشركة المذكورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة طيران روسية تعلن استئناف رحلاتها إلى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.