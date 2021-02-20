شركة طيران روسية تعلن استئناف رحلاتها إلى مصر

أعلنت شركة "نورد ستار" الروسية للطيران، اليوم السبت، بدء تنفيذ رحلات جوية من مطار "بلاتوف" الدولي، إلى القاهرة.

وبحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، فإن الشركة ستنفذ رحلة جوية أسبوعيًا إلى القاهرة حتى نهاية شهر مارس، عبر طائرات من طراز "بوينج - 737 - 800".

ونوهت الوكالة إلى أن الرحلة الجوية التي ستنفذها الشركة أسبوعيًا ستكون يوم السبت من كل أسبوع، على أن تصل الرحلة في 1:20 بالتوقيت المحلي.

وأضافت الوكالة أن تذاكر رحلات السفر إلى مصر باتت متوفرة على موقع الشركة، ويمكنهم أيضًا استخدام مطار موسكو للسفر إلى القاهرة، عبر رحلات الشركة المذكورة.