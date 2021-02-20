جرحى في انفجار من تسرب غاز بولاية الأغواط الجزائرية

بلغ عدد المصابين في الانفجار الذي شهدته ولاية الأغواط الجزائرية، اليوم السبت، جراء تسرب غاز في أحد المنازل 17 شخصا.

وذكرت الحماية المدنية في الأغواط أن عدد الضحايا شهد ارتفاعا تدريجيا بالإصابات بسبب الضرر الكبير الذي خلفه الانفجار، وفقا لقناة "النهار" الجزائرية.

وأشارت التقارير إلى أن الانفجار تسبب في انهيار جدران المنزل وزجاج وأبواب شقتين مجاورتين.

فيما أعلنت الحماية المدنية إقلاع مروحية تابعة لها باتجاه ولاية الأغواط حيث تم نقل شخصين مصابين بحروق من الدرجة الثانية والثالثة إلى المستشفى.