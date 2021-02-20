لبنان.. مباحثات مع روسيا لاستكشاف إمكانية إنتاج لقاح كورونا

زار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عماد حب الله، والسفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، ومستشار رئيس الجمهورية النائب السابق أمل أبو زيد، اليوم، مصنع شركة "أروان" للصناعات الدوائية في منطقة إقليم الخروب.

وقال حب الله: "تحدي كورونا كبير ويمر به كل العالم، وما يمر به لبنان ليس بقليل، ولكن اللبنانيين دائما يثبتون أنهم قادرون على مواجهة كل التحديات. وبإذن الله بنتيجة هذه الزيارة والمباحثات التي تجرى والتقييم في لبنان والخارج وبخاصة روسيا، من الممكن أن نقدم مع الأصدقاء في روسيا شيئا جيدا للمجتمع بشكل عام وللمجتمع اللبناني بشكل خاص".

وأضاف حب الله "الكفاءات والإمكانات والآليات والمعدات والتصميم والتراخيص والشهادات، كلها مؤمنة في هذا المصنع، لتقديم الخبرة الكافية ليقوموا بتصنيع اللقاح الذي نطمح الى تصنيعه في لبنان. نحن اليوم هنا للاطلاع عن كثب، والمصنع جاهز لهذا التحدي".

من جهتها، أكدت نائبة رئيس مجلس الإدارة المديرة العامة لمصنع "أروان" رويدة دهام جهوزية المصنع لتصنيع اللقاحات، وأشارت الى "وجود طاقة إنتاجية متاحة في المصنع، إذ يستطيع تصنيع الى حدود 50 مليون وحدة بالسنة"، ولفتت الى وجود "تواصل مع الجانب الروسي عبر السفارة في بيروت، وأرسلنا الملفات المطلوبة، وكان هناك ترحيب روسي بالتصنيع والموافقة عليه واعتماده من الجهات الصحية في روسيا".

وبدوره شكر روداكوف لأصحاب المصنع "الخبرة العالية التي يتمتعون بها". وقال: "زرت مصانع ومعامل كثيرة في لبنان، وعندما أرى مثل هكذا مصانع مع عمال جاهزين للعمل، هذا يعني أن المجتمع اللبناني جاهز لحل كل المشاكل الحالية في المجالات السياسية والاقتصادية، وحتى في مجال مكافحة وباء كورونا. ونحن في روسيا جاهزون لمساعدة الشعب اللبناني والجمهورية اللبنانية في المجالات كافة بما في ذلك مكافحة كورونا، وإن شاء الله بعد زيارة المصانع، سيكون هناك تواصل مع الشركات المعنية في روسيا ومع الشركات اللبنانية. هذا هو الأفق المميز للتعاون والتطوير".