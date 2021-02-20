القرض العقاري المدعوم شروطه وأهم المستندات المطلوبة للحصول عليه

القرض العقاري المدعوم شروطه من بنك التنمية وأهم المستندات المطلوبة للحصول عليه، حيث يقوم صندوق التنمية العقاري بتقديم خدمة جديدة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل صندوق التنمية العقاري في المملكة على تقديم يد المساعدة دائما للمواطنين ذو المستوي المادي الضعيف والمتوسط، حتى يتمكنوا من التغلب على الظروف المعيشية الصعبة، ومن بين هذه الخدمات خدمة القرض العقاري المدعوم والذي يقوم العديد بالبحث عن تعريفه ومحاولة معرفة ما هي أهم شروط الحصول عليه وما هي المستندات والمتطلبات المطلوبة حتي يتمكنوا من الحصول على الموافقة على هذا القرض، وهو ما سنقوم بعرضه اليوم في هذا المقال.

القرض العقاري المدعوم شروطه من بنك التنمية الاجتماعي

لقد قام صندوق التنمية العقاري بوضع العديد من الشروط التي يجب توافرها في المواطن حتي يستطيع الحصول على الموافقة على هذا القرض، ويمكن ذكر أهم هذه الشروط كالتالي :

أولا يجب أن يكون عمر المواطن المقدم على هذا القرض يتراوح ما بين عمر ال20 إلي 70 عاما.

يجب أن يكون المقدم على القرض من ضمن القائمة الخاصة بالدعم السكني.

يجب أن يكون موظفا داخل القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية بالمملكة.

يستطيع الأشخاص الذين يعملون بالقطاعات العسكرية أو القطاعات الخاصة بالتقديم ولكن يجب أن تكون هذه الشركات لديها تعامل دائم مع أحد البنوك وتستطيع التعرف على منح الأراضي السعودية إلكترونيا1442 التقديم عبر وزراة الإسكان السعودية

ويجب أن لا تقل مدة العمل بالقطاعات الخاصة عن ثلاثة أشهر.

أن لا تقل مدة العمل في القطاعات الحكومية عن شهر.

يجب أن يكون للشخص المتقدم للقرض حساب داخل البنك الخاص بالاستثمارات ليتم تحويل الراتب الخاص به كل شهر على الحساب البنكي.

ألا تقل المساحة للعقار عن 80 مترا.

يجب ألا يقل الدخل الشهري للشخص عن 12 ألف ريال سعودي.

ما هو القرض العقاري المدعوم

القروض المدعومة هي عبارة عن مجموعة من البرامج المختلفة للتمويل السكني والتي ترتبط بالصندوق الخاص بالتنمية العقاري، وعلي كل من لديه الرغبة للاستمتاع بهذا القرض فعليه أن يقوم بالتوجه إلى البنك السعودي الخاص بالاستثمارات حتي يتم شراء العقار الذي يناسبه.

أولا يجب تعبئة النموذج الخاص بالتمويل.

يجب إحضار الخطاب التعريفي من مكان العمل الخاص بك.

وإذا كان المتقدم يعمل في القطاع العسكري فيجب ان يتم تحديد الرتبة الخاصة به داخل الخطاب التعريفي.

صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بك وسجب أن تكون سارية.

إحضار قسيمة مختومة من قبل جهة العمل الخاص بك وتكون تحتوي على قيمة أخر راتب تم الحصول عليه.

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أهم المستندات المطلوبة للحصول علي القرض