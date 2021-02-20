“Now” رابط منصة مدرستي لتسجيل الدخول وحل الواجبات 1442

رابط منصة مدرستي الجديد، يسرنا اعزائنا الكرام قراء موقعنا ثقفني ان نقدم لحضراتكم في هذا المقال المختصر رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي حيث لاحظنا تزايدا كبيرا في أعداد الباحثين عن الرابط وذلك للأهمية الكبرى التي تحظى بهذه هذه المنصة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية مع مجيء فيروس كورونا كإجراء احترازي خوفا من انتشار الفيروس في المملكة، وتساعد المنصة جميع الطلاب في كل المراحل التعليمية إلى متابعة دراستهم عن بعد، حيث أنه بإمكان الطلاب وكذلك أولياء الأمور التواصل بكل سهولة مع الأساتذة والمعلمين عبر هذه المنصة التي تعتبر من أهم ما قامت به وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

ما هي منصة مدرستي؟

في ظل اجتياح كورونا العالم بأسره ودخوله إلى المملكة العربية السعودية كان تأثيره على التعليم كبيرا لذلك تم اقتراح إنشاء منصة إلكترونية للتعليم عن بعد وذلك كإجراء وقائي من انتشار الفيروس السريع الإنتقال، ولذلك هي نظام تعليمي إلكتروني عن بعد ليسهل على الطلاب التعلم من مرحلة الإبتدائية حتى الثانوية، أطلقت المنصة بعد تعليق الدراسة في المملكة العربية السعودية لمدة تزيد عن شهر ليواصل الطلاب تعليمهم عليها التسجيل على منصة مدرستي سهل جدا وسنقدم لكم الخطوات الصحيحة من أجل التسجيل وكذلك طريقة تسجيل الدخول في حال كان الطالب مسجلا من قبل،ويستفيد حاليا من المنصة ما يزيد عن ستة ملايين بين طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية.

منصة مدرستي الواجبات

تعتبر منصة مدرستي نظاما تعليميا متكاملا عن بعد ولذلك يبحث مئات الآلاف من أولياء الأمور وكذلك الطلاب أنفسهم عن رابطها دوما على محركات البحث، حيث مازالت حتى الآن وسيلة التعليم الأفضل في المملكة العربية السعودية وقد اثبتت قوتها وأهميتها واستفاد من الدراسة عليها مئات الآلاف من الطلاب، يتلقى الطلاب دروسا من خلال المنصة كما يقوم الأستاذ بوضع بعض الواجبات التي يلزم على الطالب حلها سواء يومية كانت أو اسبوعية وتوجد طرق عدة لحل تلك الواجبات وما إن ينتهى الطالب يقوم برفعها للمنصة وهناك سيقوم الأستاذ بمراجعتها وتصحيحها وإعطاء النتيجة التي يستحقها الطالب.

طريقة حل الواجبات

هذه الطرق التي سنعرضها لكم يستطيع الطالب من خلالها القيام بحل جميع الواجبات المدرسية سواء الواجبات اليومية أو الأسبوعى وفي خطوات بسيطة جدا ما عليه إلا:

ان يقوم اولا بالدخول على منصة مدرستي.

ثم تسجيل الدخول للمنصة وذلك بكتابة الإيميل أو إسم الطالب بالإضافة إلى كلمة السر والضغط على تسجيل الدخول.

توجد في القائمة عد خيارات نضغط على واجباتي

بعدها نختار الواجب المطلوب منا حله.

بعد عرضه نقوم بحل الواجب وبعد الإنتهاء منه نرسله، ويمكن الاستعلام عنه بعد مدة زمنية لمعرفة مدى تقييمه.

طريقة تسجيل الدخول

تعتبر طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من أهم ما يبحث طلاب المملكة عنه وعليهم اتباع الخطوات التالية بكل بساطة:

الذهاب أولا إلى موقع منصة مدرستي

ثم بعد ذلك نقوم بإدخال البيانات المطلوبة اسم الطالب وكلمة السر.