أخبار اليمن : النواب يجدد دعوته للمغرر بهم العودة لصف الوطن

النواب يجدد دعوته للمغرر بهم العودة لصف الوطنجدد مجلس النواب، الدعوة للمغرر بهم ممن ما زالوا في صفوف تحالف العدوان السعودي، العودة إلى الصف الوطني.

وأكد مجلس النواب، خلال جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، أنه بعد ست سنوات من العدوان أصبح واضحاً وجلياً لمعظم برلمانات وشعوب العالم ومنها الحكومات التي تزود النظامين السعودي والإماراتي بالعتاد والسلاح في عدوانهم على اليمن، أن الهدف من استمرار العدوان هو قتل أبناء الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية في أسواء كارثة إنسانية في العصر الحديث.

وأشار نواب الشعب، إلى انه مع تعالي الأصوات الحرة للمطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار ومطالبة الحكومات بوقف بيع الأسلحة، يجب الضغط نحو الحلول الدبلوماسية لمنع المزيد من المآسي والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني.

ودعا مجلس النواب، أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصف الوطني، كما دعا من لا يزال العدوان يزج بهم في مواجهة شعبهم العودة إلى مديرياتهم، ففي نهاية المطاف هم يمنيون وموتهم لا يشكل أي فارق أو خسائر على أنظمة العدوان، كما هو حال من تقتلهم طائرات وقنابل العدوان من أبناء الشعب اليمني بشكل يومي على مدى ست سنوات.

وكرر المجلس، الدعوة لكل فرد وأسرة وقبيلة ممن لا يزال يستخدمهم العدوان أو تربطهم به مصالح ارتزاق وعمالة، أنه حان الوقت للعودة إلى جادة الصواب والخروج محرقة الموت التي يسوقهم إليها العدوان فيما تبقى من محافظة مأرب وغيرها من الجبهات ولهم كل الأمان والسلامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبضمان مجلس النواب ووجوه كل أعضائه.

وأكد نواب الشعب، إستعداد مجلس النواب الكامل للبدء في تنسيق كل ما يحفظ سلامتهم وممتلكاتهم والاستفادة من قرار العفو العام.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، استكمل مجلس النواب استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المقاولات.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في الارتقاء بالكفاءة المهنية في مجال المقاولات مع الحرص على عدم المساس بمهام واختصاصات وزارة الأشغال العامة والطرق.

وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.

