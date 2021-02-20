أخبار اليمن : مبادرة مجتمعية لاقتلاع شجرة القات في العدين

مبادرة مجتمعية لاقتلاع شجرة القات في العديندشن وكيل محافظة إب رئيس اللجنة الزراعية جبران باشا اليوم، المبادرات المجتمعية والعمل الطوعي في اقتلاع شجرة القات في مديرية العدين بمحافظة إب.

وتستهدف المبادرة اقتلاع شجرة القات من المحمية الطبيعية بوادي عنة ووادي الدور بمساحة 50 لبنة وإحلال شجرة البن والمحاصيل الزراعية بديلاً عنها .

وفي التدشين أشار وكيل المحافظة إلى أهمية تفعيل المبادرات المجتمعية والعمل الطوعي في المجال الزراعي لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة .. مؤكداً حرص السلطة المحلية على إيجاد المقومات الأساسية لاستمرار وتعزيز المشاركات والأنشطة المجتمعية في هذا الجانب وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي .

وشدد على أهمية استصلاح الأراضي الزراعية واستغلالها في زراعة الحبوب والقمح، وإدخال نظام الزراعة التعاقدية في زراعة البن والخضروات والمحاصيل النقدية .

فيما أشار مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس حمود الرصاص إلى مخاطر انتشار زراعة القات على البيئة والمياه الجوفية والاقتصاد الوطني .. لافتاً إلى جهود المكتب في إيجاد البدائل الممكنة لاقتلاع شجرة القات وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية خصوصا القمح والحبوب .

وأوضح أن هذا النشاط يأتي ضمن برنامج تفعيل المشاركة المجتمعية الذي تنفذه اللجان الزراعية بالمحافظة في إطار توجهات الدولة لتنمية القطاع الزراعي ورفع إنتاجية الحبوب وصولا إلى الاكتفاء الذاتي.

وأبدى مدير مكتب الزراعة بالمحافظة الاستعداد لتزويد المزارعين الذين يبادرون إلى اقتلاع شجرة القات، بشتلات البن والأشجار المثمرة ذات الجودة والإنتاجية العالية، ومساعدتهم على تشكيل لجان وجمعيات زراعية للعمل بالمشاركة المجتمعية.

من جانبه أوضح مدير عام محمية وادي عنة والدور المهندس محمود الشهاري أن إدارة المحمية ستواصل العمل بمشروع إعادة تأهيل قنوات المياه بوادي عنة بالتعاون مع المجتمع المحلي ، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة الرسمية والمجتمعية لحماية البيئة والمحمية .