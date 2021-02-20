مصابون في انفجار ناجم عن تسرب غاز بالجزائر

تعرض 17 شخصا على الأقل لإصابات، السبت، من بينهم اثنين في حالة خطيرة، في انفجار ناتج عن "تسرب غاز" بأحد المنازل بولاية الأغواط الجزائرية.

وأسفر الانفجار عن إصابة 17 شخصا نقلوا إلى المستشفى، اثنين منهم في حالة خطيرة إثر تعرضهم لحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

وأوضح مصدر لـ"دوت الخليج"، أن الاثنين اللذين أصيبا بحروق خطيرة، هما من أهل المنزل الذي وقع فيه الانفجار.

وأفادت مراسلة "دوت الخليج"، بأن طائرة مروحية تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية، أقلعت من العاصمة الجزائر، باتجاه ولاية الأغواط، لإجلاء شخصين مصابين بحروق ناجمة عن الانفجار.