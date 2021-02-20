بـ"تعادل إيجابي".. تشلسي يواصل تقدمه في البريميرليغ

حافظ مدرب تشلسي الإنجليزي، توماس توخيل، على سجله الخالي من الهزائم، بالتعادل مع مضيفه ساوثهامبتون، لكنه لم يتمكن من تحقيق إنجاز كارلو أنشيلوتي بالفوز في 3 مباريات بالبريميرليغ خارج أرضه.

ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليغ، على موقع تويتر، فإن تشلسي فاز بآخر مباراتين خارج ملعبه بالدوري، تحت قيادة توماس توخيل، بينما فاز كارلو أنشيلوتي بأول 3 مباريات في البريميرليغ خارج معقله ستامفورد بريدج عام 2009.

وبتعادل تشلسي، في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، مع مضيفه ساوثهامبتون إيجابيا بهدف لمثله، رفع تشلسي رصيده من النقاط إلى 43 نقطة، لكنه ظل في المركز الرابع في جدول الترتيب العام.

وكان ساوثهامبتون قد أحرز الهدف الأول عن لاعبه الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة 33، وحقق تشلسي التعادل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 54 سجلها له لاعبه مايسون ماونت.

وسيطر تشلسي على المباراة، وبلغت نسبة سيطرته عليها 71 في المئة مقابل 29 في المئة لساوثهامبتون، غير أنه لم يستطع أن يترجم هذه السيطرة إلى أهداف أو إلى فوز.

ولكن يمكن القول إن حظوظ تشلسي تحسنت بشكل ملحوظ منذ وصول توخيل، إذا فاز النادي بخمس من أصل 6 مباريات في جميع المسابقات منذ إقالة فرانك لامبارد.

ويحتل النادي الآن المركز الرابع، بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، بينما يبتعد بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الأول، مانشستر سيتي.