مصر وإسبانيا تجريان تدريبات عسكرية في البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية، تدريبا بحريا عابرا، في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وهو التدريب الثاني من نوعه في فترة وجيزة.
وذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك، أن التدريب تم بمشاركة الفرقاطة المصرية "شرم الشيخ"، مع الفرقاطة الإسبانية (ESPS Reina Sofia).
وجاء في بيان نشرته الصفحة، أنه "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر".
وأوضحت أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، من بينها "تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها، وإجراءات الأمن البحري، وتشكيلات الإبحار المختلفة، التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان".
كما شمل تنفيذ "تمارين المواصلات الليلية، بجانب تمارين تبادل هبوط الطائرات المروحية على أسطح الوحدات البحرية".
ويعد هذا التدريب الثاني من نوعه خلال فترة زمنية وجيزة، بالاشتراك مع القوات البحرية الإسبانية، وفق البيان، الذي أكد أنها "تتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات".
وشدد على أن هذا "يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة في توطيد العلاقات الثنائية المصرية الإسبانية، وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين، مما يساهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة".
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