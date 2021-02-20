السعودية تمنح موريتانيا 55 مليون دولار لبناء أكبر مستشفى فى نواكشوط

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان وزارة الاقتصاد الموريتانية، سيقام المستشفى فى نواكشوط وستحمل اسم العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ولفت البيان إلى أن هذا المشروع يهدف إلى دعم سبل تقديم الرعاية الصحية لسكان نواكشوط وتلبية للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، خصوصا ما يتعلق منها بالمجالات التخصصية التى تتجاوز قدرة المستشفيات العامة الموجودة بها.

وأشار البيان إلى أن سعة "المستشفى المتعدد التخصصات" ستبلغ 300 سرير وسيضم أقسام طوارئ وعمليات جراحية وأمومة وأطفال ووحدات عناية مركزة، إضافة إلى العديد من العيادات ومختبر متكامل وآخر للحالات المستعجلة ومبنى للإدارة العامة وسكن للأطباء بطاقة استيعابية تصل 50 وحدة سكنية.

وأوضح البيان أن المستشفى المنتظر سيشكل مرجعًا لـ15 مستشفى جهويًا، على المستوى الوطنى، فضلاً عن دعمه للمؤسسات الصحية المتخصصة ذات القدرة الاستيعابية المحدودة.