السودان يؤكد أهمية التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أكدت الصادق، التزام الخرطوم بقرارات الاتحاد الإفريقى بشأن الحدود المتوارثة مع إثيوبيا. جاء ذلك خلال مباحثات بين وزيرة الخارجية السودانية ومبعوث الاتحاد الإفريقى، حول سبل تخفيف التوتر مع إثيوبيا وتعزيز نجاح الفترة الانتقالية. وشدد مبعوث الاتحاد الإفريقى، على ضرورة تخفيف حدة التوتر بين السودان وإثيوبيا، مؤكدا أن الحل العسكرى لا يخدم البلدين.

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