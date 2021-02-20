صور .. مقتل 17 شخصا فى انفجار ناجم عن تسرب غاز بالجزائر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة، بأن طائرة مروحية تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية، أقلعت من العاصمة الجزائر، باتجاه ولاية الأغواط، لإجلاء شخصين مصابين بحروق ناجمة عن الانفجار.

وقالت الحماية المدنية فى الجزائر فى بيان: تدخلت وحداتنا بالأغواط بحى المحافير على تسرب غاز المدينة تبعه انفجار بشقة بالطابق 02 لعمارة تسبب فى إصابة 17 شخص منهم 02 بحروق خطيرة و 15 أخرين بإصابات خفيفة وحالات صدمة، كما تم تسجيل انهيار جدران، زجاج وأبواب شقتين مجاورتين، وزجاج بعض السيارات المركونة بالقرب من العمارة.