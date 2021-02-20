عاجل .. بايدن يعلن ولاية تكساس منطقة منكوبة بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - ولقى 31 شخصًا حتفهم جراء موجة الطقس البارد والعاصفة الثلجية، التى ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما فى ولاية تكساس الأكثر تضررًا، حيث توفى بعضهم بسبب التسمم الناتج عن أول أكسيد الكربون أثناء التدفئة، وتوفى الآخرون بسبب انخفاض حرارة الجسم وحوادث المرور.

وبحسب وسائل الإعلام أمريكية، يسيطر الطقس البارد على مناطق واسعة فى الولايات المتحدة، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسعة ودرجات حرارة شديدة البرودة ووفيات مرتبطة بالطقس.