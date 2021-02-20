البحرين تدعو أطراف النزاع في الصومال للتهدئة ووقف التصعيد

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، عن بالغ الأسف والقلق، إزاء اندلاع أعمال عنف في العاصمة الصومالية مقديشو، والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى وإصابة آخرين.
ودعت الخارجية البحرينية، في بيان، جميع أطراف النزاع في الصومال إلى التهدئة ووقف التصعيد، والبدء في حوار جاد للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع، يحفظ سلامة الصومال واستقراره، ويحقق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق وطموحاته في التنمية والأمن والاستقرار.
واندلعت معركة بالأسلحة النارية، أمس الجمعة، في وسط مقديشو، فيما أغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع الاحتجاج على تأجيل الانتخابات.
وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة.
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