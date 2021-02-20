15 حالة وفاة.. الأردن يسجل 2200 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى (359,811) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (21077) حالة.
وسُجّلت (15) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4543) حالة. وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (195) حالة، فيما غادرت (96) حالة.
وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (947) حالة. وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (734) بنسبة إشغال (18%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (187) بنسبة إشغال (21%).
وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (75) بنسبة إشغال (8%). وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1299) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (334,191) حالة.
وتمّ إجراء (18,204) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,346,414) فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.09%).
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