الكويت تسجل 862 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع عدد المتعافين

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، شفاء 934 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في الكويت إلى 171260 حالة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
كما أعلنت الصحة الكويتية تسجيل 862 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 183,322 حالة.
فيما أبلغت الوزارة عن 5 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1039 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن.
وأشارت الصحة الكويتية إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 93.4%.
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