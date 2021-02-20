أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، التزامها بقرارات الاتحاد الإفريقي فيما يخص الخلافات القائمة بين السودان وإثيوبيا.
وشددت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، لدى لقائها بمبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، على أهمية الحوار والتفاوض فيما يخص أزمة سد النهضة، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".
وأشارت المهدي إلى أهمية الحوار والتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة أمر ضروري، مضيفة أن الخرطوم ستلتزم بقرارات الاتحاد الإفريقي بشأن الحدود المتوارثة مع إثيوبيا.
من جانبه، أكد ولد لبات على ضرورة تخفيف حدة التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحل العسكري لا يخدم البلدين.
وبحث الطرفان خلال مباحثتهما سبل تخفيف التوتر مع إثيوبيا وتعزيز نجاح الفترة الانتقالية في السودان.
كانت وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانًا شديد اللهجة، في وقت سابق من اليوم، وذلك لرفض التصريحات الإثيوبية عن الصراع على الحدود بين البلدين.
وقال البيان الصادر عن الخارجية السودانية إن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر.
وطالبت الخارجية السودانية من إثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان يجدد تأكيده على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.