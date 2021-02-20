فيديو .. توقيف 4 أشخاص عقب تجدد تظاهرات منددة بسجن مغنى فى إسبانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الإسبانية، اعتقال 4 أشخاص آخرين فى أعقاب ليلة رابعة من الاحتجاجات العنيفة فى إسبانيا للتنديد بسجن مغنى راب، على خلفية تغريدات له مثيرة للجدل، غداة تأكيد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الحكومة ستتصدى لكل أشكال العنف.





وحسبما أفادت إذاعة "مونت كاردلو"، نزل المتظاهرون إلى الشارع ليل الجمعة، لليلة الرابعة على التوالى علما بأن الاحتجاجات خرجت فى منطقة كاتالونيا فقط بشمال شرق إسبانيا، التى يتحدر منها مغنى الراب بابلو هاسيل.

وأكد متحدث باسم الشرطة اعتقال شخصين فى برشلونة واثنين آخرين فى جيرونا "شمال"، موضحا أن ثمانية عناصر أمن أصيبوا بجروح فى المواجهات، بدورها قالت الفرق الطبية إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.

وقال سانشيز فى كلمة مقتضبة فى إيسكترامادورى، الجمعة إن "الديموقراطية ليست إطلاقا مبررا للعنف".

واندلعت التظاهرات العنيفة أولا ليل الثلاثاء بعدما أوقفت الشرطة بابلو هاسل (32 عاما) الذى كان يتحصن فى جامعة فى كاتالونيا لتجنب اقتياده إلى السجن، فى قضية أثارت المخاوف إزاء حرية التعبير فى إسبانيا.

وقام متظاهرون برشق الحجارة والمفرقعات النارية والقنانى باتجاه الشرطة، واحرقوا عوائق أقيمت من حاويات قمامة وكراسى مطاعم. وأضرمت النيران فى مطعم على الأقل. كما حطموا العديد من البنوك والمتاجر التى تعرضت للنهب، بحسب الشرطة.

وأوقف أكثر من مئة شخص منذ بدء الاحتجاجات، من بينهم 16 ليل الخميس فى برشلونة وفالنسيا، فيما أصيب عشرات الأشخاص بجروح، بحسب السلطات المحلية، من بينهم شابة فقدت عينها ليل الثلاثاء فى برشلونة، إثر إطلاق الشرطة أعيرة مطاطية.