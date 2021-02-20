مصرع 5 أشخاص جراء حريق حمام فى الصين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت السلطات المحلية إن الحريق اندلع فى الحمام بمدينة تشانجتشى الواقعة فى محافظة ليتشنج، ونقل المصاب لتلقى العلاج فى أحد المستشفيات المحلية، بينما تتواصل التحقيقات بشأن سبب الحادث.

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