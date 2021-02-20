السودان : لن نفرط فى شبر من أراضينا .. ولسنا دعاة حرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قال فى تصريحات نقلها المجلس "لسنا عدائيين أو غزاة أو دعاة حرب، ولكننا قمنا بواجبنا فى بسط سيطرتنا على كل أراضينا على الحدود الشرقية مع إثيوبيا".
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد شددت فى وقت سابق اليوم على أن اتهام إثيوبيا للخرطوم بالعمالة إلى طرف ثالث إهانة لا تغتفر.
كما أكدت فى بيان أن السلطات الإثيوبية تتصرف بعدوانية فى ما يتعلق بالحدود بين البلدين، مضيفة أنها لجأت لطرف ثالث فى اعتداءاتها على الأراضى السودانية.
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