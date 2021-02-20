أكثر من 200 مليون شخص في العالم تلقو اللقاح المضاد لكوفيد19 

أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن بيانات ووسائل الإعلام أن عدد الذين تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا في العالم تجاوز 200 مليون شخص.
وبحسب تاس، بلغ إجمالي عدد الذين تلقوا اللقاح 200.269.332 شخصا، وهو ما يمثل 2.6 ٪ من سكان العالم. في الوقت نفسه، تمثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا العظمى والهند حوالي 65 ٪ من مجموع الذين تلقوا اللقاح.
من ناحية اخرى أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 110.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 2.551.133.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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