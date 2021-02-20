مصرع خمسة أشخاص جراء حريق بحمام في الصين 

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص واحد إثر حريق نشب اليوم السبت في حمام بمدينة تشانغتشي الواقعة في شمال الصين.

وقالت السلطات المحلية إن الحريق اندلع في الحمام بمدينة تشانغتشي الواقعة في محافظة ليتشنغ، ونقل المصاب لتلقي العلاج في أحد المستشفيات المحلية، بينما تتواصل التحقيقات بشأن سبب الحادث.

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