زوجة زعيم كوريا الشمالية تعيش حياة بذخ سرية.. تفاصيل مثيرة

ظهرت ري سول جو، زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وذلك بعد شائعات عن إعدامها أو تدهور صحتها، ما أثار تساؤلات حول طبيعة حياتها الغامضة.

ويكشف تقرير لصحيفة "دايلي ستار" عن حياة البذخ التي تعيشها زوجة زعيم كوريا الشمالية والمليئة بقدر كبير من الغموض والسرية، حيث تمتلك ثروة تتجاوز 5.6 مليار دولار، وتختار أزيائها من خزانة ملابس من تصميم أشهر مصممي الأزياء.

وظهرت ري سول جو البالغة 31 عاما، رفقة زوجها الزعيم الكوري في حفل موسيقي بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونج إيل، ودائما ما تحاول إبقاء تفاصيل حياتها الخاصة محاطة بالسرية.

وتعيش زوجة زعيم كوريا الشمالية حياة مترفة للغاية ما بين مشروبات الشمبانيا باهظة الثمن إلى الطائرات الخاصة والقصور الفارهة، كما أنها لا تولي اهتماما لتصرفات زوجها وسياساته المفرطة والمبالغ فيها.

وبينما يعاني سكان كوريا الشمالية من فقر شديد، تظهر زوجة الزعيم بمقتنيات فاخرة وباهظة الثمن، مثل أزياء الماركة العالمية شانيل التي يُقدر ثمن الإطلالة الواحدة منها بنحو 11 ألفا و200 دولار، وبحسب التقارير فإنها تمتلك ساعات يد بقيمة نحو 8.4 مليون دولار.

وكشفت تقارير سابقة، أن كيم جونج أون لديه 17 قصرا، ويوجد في أحدها مهبطا للطائرات على مساحة 500 متر، فضلا عن محطة قطار خاصة به، وأنفاقا تربط ممتلكاته ببعضها، وسبق أن صور كيم وزوجته على يخت فخم يبلغ ارتفاعه 95 قدما (نحو 29 مترا).

ويشير التقرير إلى نشأة ري سول في مدينة تشونججين، إذ إن حياتها هناك محاطة بالغموض، ويعتقد العديد من المحللين أن اسمها ليس حقيقيا، وهو مجرد اسم مستعار.

ومثلت ري سول بلادها عام 2005 في بطولة ألعاب القوى, حيث كانت ضمن 90 فتاة من المشجعات، وقبل زواجها من الزعيم الكوري كانت مغنية في أوركسترا كوريا الشمالية الشهيرة الأونهاسو.

وحاول المسؤولون بعد الزواج محو تلك الفترة من ماضيها كمغنية، وذلك عن طريق مصادرة الأقراص المدمجة التي تحتوي على عروضها الفنية، حسبما نقلت الصحيفة عن محللين في كوريا الجنوبية.

وأفاد التقرير بأن ري سول تزوجت زعيم كوريا الشمالية في 2009، لكن لم يتم الإعلان عن الزواج إلا في 2012، كما أنجب الزوجين 3 أطفال لا يعرف الكثير عنهم، ولم يتم الكشف عن أسمائهم ولا جنسهم.

واعتادت الزوجة الغامضة أن تظهر رفقة الزعيم الكوري في كثير من المناسبات العامة، لكنها اختفت عن الأنظار عدة مرات، ففي عام 2016 توارت عن الأنظار لمدة 9 أشهر، واختفت لمدة 4 أشهر في 2017 و2019، قبل أن تختفي آخر مرة لمدة تتجاوز العام، حيث ظهرت آخر مرة في عام 2020 خلال الاحتفال برأس السنة القمرية.