الأمير محمد بن سلمان يرعى حفل سباق "كأس السعودية" للفروسية.. فيديو

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، إلى ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، حيث يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية.

ويرعى ولي العهد السعودي حفل سباق "كأس السعودي" نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان رعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو لولي العهد السعودي أثناء تواجده في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية حيث يرعى السباق.