العراق.. استهداف قاعدة بلد الجوية بـ 3 صواريخ

أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد. أكدت قناة "السومرية نيوز" استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا. أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق إلى سقوط الصواريخ على موقع لشركة أمريكية داخل قاعدة بلد الجوية. جاء ذلك بعد أيام على استهداف مدينة أربيل في كردستان العراق بهجوم صاروخي عنيف.

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