عقيلة صالح يبحث مع معيتيق العمل على إقرار ميزانية موحدة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - التقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، بنائب رئيس المجلس الرئاسى أحمد معيتيق، وذلك فى إطار العمل على إقرار ميزانية موحدة وإنهاء حالة الانقسام المالى للدولة، حسبما أفادت بوابة "إفريقيا الإخبارية".





وأوضح معيتيق فى تدوينة له بموقع "فيسبوك" أن هذه الخطوة تعتبر مهمة فى تمهيد الطريق للحكومة المقبلة لاستلام مهامها بميزانية موحدة ومؤسسات موحدة. وأعلن معيتيق وصوله صباح اليوم السبت إلى مطار الأبرق الدولى وذلك للمشاركة فى إقرار ميزانية ليبية موحدة.

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