الرئيس الفلسطينى يصدر مرسوما بالإفراج عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت "وفا"، جاء مرسوم عباس لتعزيز الحريات العامة، حيث أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة فى أراضى دولة فلسطين.

وأوضحت، أن هذا المرسوم جاء بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية فى اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذى جرى برعاية مصرية.

وفيما يلى نص المرسوم: رئيس دولة فلسطين، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

تعزيز مناخات الحريات العامة فى أراضى دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسى والوطنى، وفقا لأحكام القانون الأساسى والقوانين ذات العلاقة.

مادة (2)

التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأى والانتماء السياسى.

مادة (3)

إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأى أو الانتماء السياسى، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة فى أراضى دولة فلسطين.

مادة (4)

توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون.

مادة (5)

توفير فرص متكافئة فى وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون.

مادة (6)

تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمى دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية فى أراضى دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون.

مادة (7)

توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهمامها على النحو الذى رسمه القانون.

مادة (8)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (9)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.