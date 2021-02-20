نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملة البيتكوين تجذب كبار المستثمرين في العالم وتسجل رقماً قياسياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عملة البيتكوين العملة الرقمية الأكثر شهرة واستخداماً في العالم من قبل التعاملات بين الأشخاص المتداولين، ومن الجدير بالذكر أن هذه العملة تعد أولى محركات البحث في موقع جوجل في المملكة العربية السعودية، علماً بأن هذه العملة منذ البدء في استخدامها حققت ارتفاعاً تاريخياً ووصلت قيمتها إلى الذروة بعد تخطيها لـ 55 ألف دولار، وتدور الآن في الأوساط المالية والبنوك المركزية حول العالم حديث عن العملة الجديدة البيتكوين والتي تزداد قيمتها بزيادة تاريخية وتجذب كبار رجال الأعمال والاقتصاد في العالم، حيث شغلت العالم كله خلال الأشهر الأخيرة بعدما زادت قيمتها بما يوزاي 80% خلال 50 يوم فقط مما يجبر البعض على إعادة النظر في التعامل مع العملات الرقمية بعد ما ازداد حديث كبار رجال المال والاقتصاد حول هذه العملة الرقمية الجديدة.

قيمة البيتكوين في عام 2021:

ومن الجدير بالذكر أن عملة بيتكوين المشفرة وصلت مكاسبها إلى حوالي 80% وذلك منذ بداية العام الحالي 2021، حيث شهد صباح يوم السبت الموافق 20 من شهر فبراير اقتراب تعاملات عملة البيتكوين من مستويات ال 56 ألف دولار أمريكي، وبحسب حديث بعض أوساط المال والأعمال فقد صرح بأن عملت البيتكوين تجاوزت القيمة السوقية للبيتكوين التريليون دولار إذا بلغت ذروة قياسية جديدة صباح اليوم السبت متحدية تحذيرات محللين من أنها ليست من أساسيات الاقتصاد وتحوط ضعيف من التراجع في أسعار الأسهم، وقفزت أكثر العملات المشفرة رواجاً في العالم إلي أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق ال 55 ألف دولار مما يجعلها على مسار تحقيق قفزة أسبوعية 11% وصعدت منذ بداية الشهر إلى 64% تقريباً.

قيمة البيتكوين مقابل العملات العربية :

بحسب متوسط أسعار الصرف اليوم في البنوك تقدر قيمة عملة البيتكوين مقابل عدد من العملات العربية كما يلي :

الإمارات : 205 آلاف درهم

سلطنة عمان :22 ألف ريال

المملكة العربية السعودية : 209 ألف ريال

قطر :204 ألف ريال

الكويت : 17 ألف دينار

البحرين :21 ألف دينار

الأردن :40 ألف دينار

العراق : 82 مليون دينار

سوريا :29 مليون ليرة ( نحو 190 مليون في السوق الموازية)

لبنان: 85 مليون ليرة (نحو 496 مليون في السوق الموازية )

مصر: 874 ألف جنيه

الجزائر: 7.5 مليون دينار

المغرب : 500 ألف درهم

تونس : 151 ألف دينار

أكبر شركات العالم شركة تيسلا تستثمر في البيتكوين:

ومن المعروف أن شركة تيسلا وشركة ماستركارد أعلنت من خلال بيان رسمي لها أنها وفقاً لخطتها الاستثمارية في المستقبل حوالي 1.5 مليار دولار في عملة بيتكوين المشفرة، ومن الجدير بالذكر أنها أشارت إلى بدأها في تنفيذ هذه الخطة في قبول العملة المشفرة على اعتبار أنها شكل من أشكال الدفع، وهذا ما نتج عنه ارتفاع أسعار العملة إالى مستوى قياسي جديد، وصرح بعض مسؤلي الشركة الرائدة في سوق السيارات الكهربائية أنها قامت بالمراهنة على عملة بيتكوين بعد تحديث سياساتها الاستثمارية الشهر الماضي، للسماح للشركة بالاستثمار في الأصول الرقمية، وكذلك السبائك الذهبية وصناديق الذهب المتداولة في البورصة، حيث سجلت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم يوم الثلاثاء الماضي مستوى تاريخي حيث صعدت فوق مستوى 55 ألف دولار حيث وصلت إلى 55.008 ألف دولار.