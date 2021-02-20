انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف الآن على أحدث خدمات منصة مدرستي الاكترونيه 1442 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث إنه قد تم أضافه عده خدمات جديده، إلي منصة مدرستي الاكترونيه في المملكة العربية السعودية، والتي قد تم العمل علي التصاميم الخاصة بها تحت إشراف ومراقبه وزاره التربية والتعليم في المملكة، حيث باتت منصة مدرستي التعليمية من أفضل واهم منصات التعليم في المملكة، وذلك لأنها توفر الجو الامثل للطلاب كما لو كانو داخل اروقه المدرسه، وعلي ذلك فهي تتميزه بمميزات كثيره ودائما يسعي القائمون عليها الحصول علي اجدد التطورات التقنيه والعلميه، والان يمكنكم التعرف من خلال موقعنا مصر فايف علي اجدد 6 اضافات لمنصه مدرستي.

أحدث الخدمات المضافة إلي منصة مدرستي

حيث تجدر الإشارة إلي انه تظل منصة مدرستي توفر العديد من الخدمات والمزايا التعليمية، وذلك في ظل استمرار فيروس كرونا “كوليد-19، في المملكة وفي العالم، وأيضا تزامنا مع الإعلان عن وجود سلاله جديده في بعض دول ارويا، وعلي ذلك لكانت وزاره التربية والتعليم حريصة علي التطوير وذلك لتسهيل سير العملية التعليمية في البلاد.

وتزامنا مع بدا انطلاق الفصل الدراسي الثاني 1442، فانه قد تم توفير عده مميزات جديده للمنصة، وتم التصريح بتلك المميزات عن طريق الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم في السعودية علي تويتر، وفي السطور القادمة نستعرض لكم تلك المميزات:

1- تم توفير للطلاب وأولياء الأمور، تطبيق يسمي مصحف مدرستي.

2-الآن يمكنكم نشر الإعلان المروغوب للمدرسة والفصل، من خلال خدمة الإعلان الجديدة.

3- تم أضافه خدمه خاصة بالأهداف التعليمية.

4-تحديثات الجداول الدراسية كافة، وذلك تبعا للخطط الخاصة بالدراسة.

5- وكذلك تم أضافه خدمه تسمي ببنك الإثراءات، وهي خدمه تساعد الطلاب على رفع المراد الإثرائية عن طريق منصة مدرستي.

6- وأيضا تم أضافه خدمه تسمي تحكيم المستوي ويتم ذلك عن طريق المشرف التربوي.

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