مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى طهران

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، مساء السبت، إلى إيران، وذلك عشية انتهاء مهلة حددتها طهران لتقليص عمل المفتشين الدوليين، في حال عدم رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

ونشر سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، صورة عبر حسابه على تويتر، يظهر فيها رافايل غروسي متوسطا إياه ونائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي.

وعلق على الصورة التي نشرها في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش، بالقول: "المدير العام غروسي وصل الآن إلى طهران"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

والاثنين، أبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة، الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال أبادي حينها على تويتر: "سيتم تنفيذ قانون (أقره) البرلمان في الوقت المحدد، وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم".

وأشار إلى أنه تم إبلاغها "لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب".

ويلزم القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، لحكومة بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير، وقصر عمليات التفتيش التي تجريها على المواقع النووية المعلنة فقط.