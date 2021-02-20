العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية

أفاد مراسل "دوت الخليج"، السبت، باستهداف قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة العراقية بغداد، بـ3 صواريخ كاتيوشا، مما أسفر عن إصابة متعاقد مع الجيش العراقي.

وأوضح مراسلنا أن صاروخين استهدفا الجناح العسكري الأميركي الخاص لشركة "سالي بورتر"، فيما لم يحقق الصاروخ الثالث الإصابة.

وذكرت مصادر عراقية أن القصف الصاروخي على قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين، أصاب موقع تشغله قوات الناتو داخل القاعدة الجوية.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، حتى الآن.

وأدت هجمات على قواعد عسكرية في العراق، خلال الفترة الماضية، إلى توتر كبير بين واشنطن وإيران، نظرا لدعمها لميليشيات مسلحة في العراق.